Gunter Rave: “Todos los días salgo muerto de miedo de contagiarme”

El reportero de América TV Gunter Rave se encarga de cubrir comisiones sobre coronavirus en nuestro país. Recientemente, tras una nota con Ethel Pozo, el hombre de prensa se quebró al reconocer que puede contagiarse de esta temible enfermedad.

En una entrevista para el diario Correo, Rave se ha manifestado sobre cuáles son sus mayores preocupaciones debido a esta pandemia.

“Lo que más me impresiona es que estamos luchando contra un enemigo invisible, nunca en mi vida había pensado pasar por esto, informar sobre esto. Prefiero mil veces un huaico, fenómenos que pasan, pero esta vez lo que está sucediendo no sabes exactamente qué es, dónde está y cuándo va a pasar”, reveló.

Además, Gunter Rave confesó que sentía miedo de contagiarse de coronavirus cuando sale a hacer su trabajo como periodista durante la pandemia, ya que vive con su madre, quien pertenece a la población en riesgo.

“Todos los días, al igual que mis compañeros, salimos muertos de miedo, y a mí me da más temor porque vivo con mi mamá que es una adulta mayor. Por ella me da miedo contagiarme, por mis compañeros de trabajo, me da miedo contagiarme por todos”, declaró.

Por otra parte, Gunter Rave considera que la pandemia está demostrando la verdadera cara del país, en especial, sobre la pobreza.

“Eso sí, en verdad como siempre he dicho, la COVID-19 ha desnudado la cruda realidad del Perú, de la pobreza que hay en nuestro país. Llego a lugares en los que la estamos palpando crudamente”, manifestó.