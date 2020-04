Nicola Porcella le recuerda a sus fanáticas cuando hacía puntos en Esto es guerra

El ex chico reality Nicola Porcella dejó en claro a todo su público que cuando era integrante del programa de competencia Esto es guerra lograba realizar puntos para su equipo de las Cobras.

A través de su cuenta de Instagram, la exfigura de América televisión subió una imagen donde posa junto al brasileño Rafael Cardozo cuando ambos modelos celebraban el triunfo de su equipo.

“TBT con mi hermano @rafaelcardozotv como siempre celebrando nuestros puntos #tbt #goodtimes #warriors #memories #friends”, escribió Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella. Foto: Instagram

Al ver esta imagen, muchas de sus seguidoras entraron en furor, ya que aseguran que extrañan verlo en el programa reality. “Te extrañamos mucho, cómo nos haces esto”, “me gustaría verte de nuevo en el programa, compitiendo con los guerreros”, “¡qué recuerdos!”, “me hace reír a full, me encantan tus ocurrencias”, “¿cuándo regresas a Esto es guerra?”, fueron algunas de las opiniones que se leen en su post.

Cabe señalar que desde que el modelo salió del programa empezó a conducir Todo por amor junto a Karina Rivera, pero debido al estado de emergencia que se estableció, se vio obligado a dejar las pantallas nuevamente.

“Me han dicho que el programa por el momento no iba a continuar, no sabemos si va a regresar. Me daría mucha pena, pero estoy muy agradecido porque es un programa bonito. Sin embargo, así es la televisión, igual ahorita estoy enfocado en otros proyectos”, explicó el también actor.