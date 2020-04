“Estamos aprendiendo el uno del otro”: Dua Lipa confiesa detalles de su cuarentena junto a Anwar Hadid

La británica Dua Lipa se encuentra promocionando su último trabajo discográfico Future Nostalgia. Pese a emergencia de salud mundial generada por la COVID-19, la artista no ha dejado de lado su carrera musical y tampoco su vida amorosa, pues aprovecha la cuarentena obligatoria para afianzar su relación sentimental con Anwar Hadid.

Por medio de una entrevista, la intérprete de “Don’t Start Now” reveló que está conociendo más a fondo al hermano menor de las modelos Gigi y Bella Hadid, pues decidieron atravesar el aislamiento social juntos. Esta situación ha sido de mucho aprendizaje para la artista, de acuerdo a sus declaraciones.

PUEDES VER: Dua Lipa revela cómo se cuida del coronavirus para salir de compras

“Ha sido realmente genial, fácil, divertido y tranquilo. Hemos aprovechado al máximo esto porque tenemos todo este tiempo extra, que no esperábamos otra cosa que pasar el rato. Ha sido una explosión absoluta, y nosotros estamos aprendiendo mucho más el uno del otro”, señaló la cantante de 24 años.

Dua Lipa

Asimismo, relató que pasa la mayor parte del tiempo mirando series y películas; de esta manera, la pareja tiene pendientes por realizar. “Tenemos una gran lista, y estamos marcando las cosas lentamente. Hemos visto muchas series –Ozark, Tiger King, Unorthodox, The Sinner– y luego algunas películas más antiguas como Fear and Loathing in Las Vegas y Snatch, y No Country For Old Men", acotó.

Entre otras actividades que Dua Lipa y Anwar Hadid comparten con sus fans de Instagram, se encuentran las de cuidado personal como hacer mascarillas faciales o teñirse el cabello.