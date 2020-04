La actual cuarentena por el coronavirus ha forzado a millones de familias a resguardar su salud dentro de casa y ha generado que miles de actividades, como ir al colegio, se realicen en los hogares. Esta situación es la que viven Chris Hemsworth y Elsa Pataky con sus tres hijos.

Los pequeños asisten a clases virtuales, pero aún requieren de la supervisión de un adulto y, claro está, de explicaciones extra para poder comprender los nuevos temas que les imparten a través de las plataformas.

Chris Hemsworth conversó con Jimmy Kimmel sobre este aspecto de la cuarentena y expresó su frustración al no poder controlar a India, de 7 años y a los gemelos Sasha y Tristan durante las clases. “Lo intento, pero estoy fallando miserablemente. Son como cuatro o cinco horas de negociación y sobornos. Luego 20 minutos de trabajo real, y eso”.

La estrella de Avengers agregó que no logra comprender los nuevos métodos que se emplean en la enseñanza. “Todo cambió desde que yo estuve en la escuela. Hablé de eso con un profesor. Sumas, restas y todo lo demás, no resulta tan sencillo ahora. Existen estos nuevos trucos que no logro entender”, dijo.

Durante la entrevista con el presentador americano, Chris Hemsworth tomó con calma la situación en incluso bromeó sobre los efectos que sus asesorías tendrán en sus herederos. “Probablemente salgan de la cuarentena con sus coeficientes intelectuales más bajos”, expresó el esposo de Elsa Pataky.

El actor fue invitado al programa radial Triple M para conversar sobre sus últimos proyectos. Mientras sostenía una amena conversación con el presentador Luke Darcy, su hijo Tristan hizo una improvisada aparición y procedió a sentarse en el regazo de su padre.

Hijo de Chris Hemsworth arruina entrevista de su padre en hilarante escena. (Foto: Triple M)

Chris Hemsworth no pudo evitar estallar de risa ante las travesuras de su pequeño. Sin embargo, fue obligado a finalizar la transmisión luego que el niño tirase una almohada a la computadora.