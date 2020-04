Carlos Alcántara: “Película con Paz Vega se postergó”

A esta hora, Carlos Alcántara debía haber arribado a España para ponerse a las órdenes de la directora Macarena Astorga (Premio ASFAAN a mejor realizadora andaluza en el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, España 2019) y filmar La casa del caracol, al lado de los ganadores del Goya Paz Vega y Raúl Arévalo. “El rodaje se ha postergado hasta julio, pero seguro vuelve a pararse. Es consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Otro proyecto que se me cayó es una película peruana-mexicana”, cuenta para anunciar el lanzamiento de su stand up ‘Asu mare’ por la plataforma Netzun, cuya recaudación irá a los trabajadores independientes de la industria cinematográfica.

“Lo que estamos promocionando es el último show que ofrecimos en el Parque de la Exposición, ante 5 mil personas y grabado con ocho cámaras”, reveló sobre el material que estará disponible desde mañana a las 7:00 p.m.

“Ahora que estoy en cuarentena, además de conocer las mil cosas que hay que hacer en la casa, estoy con mis instrumentos a ver qué sale, tal vez para un próximo unipersonal. He parado muchos años desde mi primer show, así que creo que debo hacer otro, que seguro se verá por una plataforma digital. Iré calentando motores”, dice sin descartar que sea llame ‘Asu mare’.

“Probablemente, porque es una marca. Pero tal vez intentamos otra y empezamos de cero, que también es importante. Yo voy a seguir haciendo humor, en paralelo a mis otros proyectos, porque creo que la comedia me ha permitido tener una buena forma de comunicar cosas de la coyuntura. A través de ‘Asu mare’ he podido denunciar muchas cosas y seguiré”.

Ayer, Alcántara también se enteraba de la muerte de Esteban “Abelino” Chávez Martínez, el Supermán peruano, quien participó en la cinta Asu mare 3. La noticia fue resaltada en las redes con duras críticas por los 100 soles que, supuestamente, se le habría pagado. “Me dio mucha pena, vi hace poco que estaba un poco abandonado. Él asumió ser el Supermán peruano. Me sorprendió verlo en el rodaje. Hablaba como Supermán y recuerdo que nos dijo: ‘Me voy al superbaño porque quiero hacer una superpichi’. Muy gracioso, pero nunca supe cómo llegó o cuánto le pagaron.

Lo de las redes es un tema donde no me quiero involucrar porque no puedes contestar cara a cara. No es mi tema, pero hay gente que no sabe que para las películas hay una empresa aparte que se encarga del pago, del casting y trae a los personajes secundarios o extras. Los escogen y les dicen ‘Te vamos a pagar 100 soles por un día donde te vacilarás saliendo de extra’. Y son felices en un rodaje cobrando lo que les han ofrecido. Acá no se ha engañado a nadie, acá la desinformación hace que muchos digan: ‘Miserables’. Igual que le pagaron a él, les pagaron a las 500 personas que salieron en la película. Yo recuerdo que cuando hice de extra me ofrecieron 50 soles, y me estafaron. Se mudaron y cuando vi la serie nunca salió mi escena. Me da mucha pena todo lo que se ha desinformado”.