Billie Eilish y Ariana Grande son dos de las celebridades más populares del sello discográfico Universal y se han sumado a una iniciativa benéfica de la marca para brindar apoyo a los miembros de la comunidad musical, que vieron afectado su trabajo por la crisis de salud mundial generada por el coronavirus.

We’ve Got You Covered (Te tenemos cubierto) es la campaña que ofertará mascarillas reutilizables y sus diseños estarán inspirados en Billie Eilish, Ariana Grande, The Rolling Stones, Justin Bieber, The Weeknd, Queen, Bob Marley, Tupac, Black Sabbath, Imagine Dragons, Willie Nelson y Frank Sinatra.

PUEDES VER: Ariana Grande y Rihanna se unen para financiar a familias afectadas por el coronavirus

Además de otra gama de artistas como Blackpink, XXXTentacion, Slipknot, Pantera, Yungblud o 5 Seconds of Summer. El precio de cada producto será 15 dólares y todo el dinero recaudado se destinará a fondos benéficos como MusiCares o Help Musicians, que brindan ayuda a los músicos que se quedaron sin trabajo por la pandemia.

Ariana Grande y su reacción tras victoria de Billie Eilish

“Me siento abrumado y agradecido por trabajar con artistas y socios que son apasionados y están decididos a proporcionar un programa que apoya a aquellos que lo necesitan más durante estos tiempos sin precedentes”, señaló Mat Vlasic, consejero delegado de Bravado Mat Vlasic, división de merchandising de Universal.

La industria musical se encuentra paralizada debido a la prohibición de los conciertos y festivales, por lo que toda la comunidad musical ha recurrido a las redes sociales como potente arma para recaudar fondos y sumar en la lucha contra la COVID-19.