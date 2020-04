Alfonso Merlos ha estado en boca de todos en las últimas horas. Se ha hecho viral un vídeo en el que, mientras estaba dando su opinión sobre la gestión del Gobierno frente al coronavirus, aparece una mujer en ropa interior. La joven decidió salir del anonimato y resulta ser que es una colaboradora de Socialité.

Fue a través del programa Estado de Alarma, que se transmite en la plataforma de YouTube, que el periodista, además de dar a conocer su postura sobre la pandemia, reveló que no está pasando la cuarentena con Marta López, sino con su nueva pareja.

El periodista se encontraba opinando sobre la gestión del Gobierno en la crisis sanitario cuando una mujer semidesnuda apareció en el salón. (Foto: Captura)

Tras hacerse público el vídeo, las especulaciones sobre la identidad de la mujer incrementaron, y los primeros detalles sobre su identidad también se han conocido. Para aplacar las suposiciones de la prensa, Merlos indicó a la revista Diez Minutos que su relación con la exconcursante de Gran Hermano había terminado hacía un tiempo.

¿Quién es la nueva novia de Alfonso Merlos?

Se ha podido conocer que la joven que ahora pasa la cuarentena con Merlos es Alexia Rivas, una joven de 27 años que es reportera de fin de semana del programa Socialité. La periodista, a su corta edad, ha posicionado su carrera profesional tras un paso exitoso por medios de comunicación como La Sexta, 13TV y Marca.

No obstante, esta no es la primera vez que Alexia se involucra con algún personaje del mundo del espectáculo, ya que meses atrás tuvo un corto romance con Julián Contreras, aunque ella aseguró que no tenían ningún vínculo.

Actualmente, Alexia Rivas es reportera del programa de Socialité. Ha trabajado también en medios como La Sexta, 13TV y Marca. (Foto: Telecinco)

La colaboradora de Telecinco ha dejado de lado la discreción con la que solía llevar su vida privada y declaró sobre su noviazgo con Alfonso Merlos y dijo sentirse “muy bien”, aunque haya sido tendencia por un descuido.

“La gente habla mucho. Eso dice más de ellos que de mí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en biquini a la piscina”, confesó la reportera a la revista Lecturas, dando a entender que ya se encuentra viviendo en casa del exnovio de Marta López.

Refirió también que tanto ella como el colaborador de Ya es mediodía no le dan mayor importancia a la polémica causada por el vídeo ni por la respuesta de la expareja de Merlos. “Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos. Estamos muy contentos”, aseguró.

Marta López y Alfonso Merlos son colaboradores del programa de Telecinco, Ya es mediodía. (Foto: Telecinco)

La mentirilla de la pareja de Merlos

En sus primeras declaraciones como novia de Alfonso Merlos, la colaboradora de Socialité afirmó estar pasando la cuarentena en la casa del comunicador. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales han hecho notar que a la joven se le habría escapado una mentirilla.

A través de sus historias de Instagram, se puede ver que Alexia Rivas ha pasado la mayor cantidad de días del confinamiento acompañada de una amiga. De todos modos, cabe la posibilidad de que haya incumplido la medida principal del estado de alarma para visitar a su actual novio.