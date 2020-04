Alejandro Fernández es uno de los artistas más queridos y representativos de México. Debido a esto, sus relaciones sentimentales siempre han estado expuestas a la opinión pública y este 23 de abril, como una celebración de su cumpleaños 49, recordamos las más significativas.

El hijo menor de Vicente Fernández ha logrado vender más de 15 millones de álbumes en todo el mundo gracias a la evolución de su estilo musical. Ya que ahora no solo canta rancheras y mariachis, sino que la balada y el pop se han unido a su repertorio.

Pero, pese a su éxito profesional, el ‘Potrillo de México’ aún no ha logrado formar una romance duradero. Su primer y único matrimonio con América Guinart, madre de tres de sus cinco hijos, concluyó de forma sorpresiva.

Y, aunque actualmente está con la modelo Ana Paula Valle, sus relaciones más sonadas fueron junto a Ayari Anaya y Karla Laveaga. A continuación, presentamos aquellas que marcaron su vida.

Alejandro Fernández y su matrimonio con América Guinart

América Guinart fue el primer gran amor de Alejandro Fernández y juntos mantuvieron una relación que duró desde 1992 hasta 1998. Gracias a su matrimonio, el mexicano se convirtió en padre por primera vez.

Pese a los problemas de pareja, ambos lograron mantener una muy buena relación amical por el bien de sus tres hijos: Alejandro Jr. y las gemelas América y Camila Fernández.

Luego del divorcio, la expareja del cantante afirmó que a este no le gusta la soledad. "Él no es para estar solo, la verdad a él no le gusta estar sólo, ni puede, ni quiere, ni sabe estar solo”, reveló.

Ximena Díaz robó el corazón del ‘Potrillo de México’

Tras la separación, Alejandro Fernández volvió a encontrar al amor en la actriz Ximena Díaz. Ellos estuvieron juntos desde 1999 hasta el 2004, tras su ruptura por un supuesto escándalo de infidelidad de parte del ‘Potrillo’.

De esta relación nacieron sus dos hijos Emiliano y Valentina. Sin embargo, pese a la situación en que terminaron, la colombiana se atrevió a revelar las cualidades que la atrajeron durante su romance.

“Es excelente padre, trabajador, familiar, buen amigo, honesto, discreto, educado, guapo y sencillo. Tiene pocos defectos, pero en el amor tienes que aprender a ver si los defectos del otro son compatibles contigo o no”, indicó.

Alejandro Fernández se enamora de Anari Anaya

Anari Anaya mantuvo una relación con el intérprete de “Me dediqué a perderte” desde el 2004 hasta el 2011. Y, aunque muchos especulaban sobre la posibilidad de matrimonio, llegó a su fin de manera intempestiva.

Algunos allegados a la pareja informaron que la joven modelo no se encontraba lista para dar el siguiente paso con Alejandro Fernández.

Karla Laveaga y sus reconciliaciones con el ‘Potrillo’

A pesar de los rumores una infidelidad a la antigua pareja de Alejandro Fernández, Karla Laveaga y él mantuvieron una relación llena de altibajos. Su primera separación ocurrió en el 2015, pero en el 2016 volvieron a reunirse.

La joven siempre salió al frente a defender su relación con el cantante de quienes criticaban la diferencia de edad entre ambos. “Aunque él me lleva 20 años y cinco meses, no siento que sea tanto más grande que yo. Nos llevamos increíble y tenemos una relación normal, como el resto de la gente”, aseguró.

Cuando ya todo parecía andar sobre ruedas, el ‘Potrillo de México’ fue fotografiado muy sonriente con la entonces pareja de Luis Miguel en una fiesta en Las Vegas en noviembre del 2017.

Luego de esto, ambos dejaron de seguirse en las redes sociales y no volvieron a hablar el uno del otro.

Alejandro Fernández se deja ver con Ana Paula Valle

La modelo Ana Paula Valle y Alejandro Fernández se conocieron en la filmación del videoclip de la última canción del ‘Potrillo’ de nombre “Caballero”. El mismo que en YouTube ya supera las 7.6 millones de vistas.

La pareja se ha dejado ver junta durante los últimos meses. Una de las ocasiones fue en una cena en Nueva York mientras se agarraban de las manos. Aunque, de momento, ninguno de ellos ha confirmado o negado su relación.