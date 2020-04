Alejandro Fernández cumplió 49 años en medio de la emergencia sanitaria en la que se encuentra México. Sin embargo, al pasar la cuarentena con sus cinco hijos, esto no fue impedimento para que el ‘Potrillo’ comparta esta fecha con ellos.

Así lo evidenció en su cuenta de Instagram, donde aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores y amigos por estar siempre a su lado. El intérprete de “Me dediqué a perderte” se mostró lleno de optimismo para los proyectos que se vienen.

“Tiempo de cambios y de nuevos horizontes: 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora”, escribió en sus redes sociales.

Desde su propiedad en Puerto Vallarta, el hijo de Vicente Fernández publicó algunas fotografías donde destacan los hermosos paisajes del lugar. Además, destacó el orgullo que siente de haber nacido en México.

“¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí, ¡vamos calentando motores para los 50!", concluyó Alejandro Fernández.

PUEDES VER Juan de Dios Pantoja: filtran video íntimo que comprobaría que le fue infiel a Kimberly Loaiza

Alejandro Fernández y los saludos de sus hijos por su cumpleaños

Si bien los hijos de Alejandro Fernández pasaron este día junto a él, no dejaron pasar la oportunidad de utilizar sus redes sociales para dedicarle un emotivo saludo en esta fecha tan especial.

Fotografías del recuerdo fueron la constante en estas publicaciones. “Cumple del mejor del mundo. Te amo, papá”, escribió América en su cuenta de Instagram.

Camila Fernández saluda a su papá por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Mientras tanto su gemela Camila hizo lo propio con una instantánea de su infancia junto al ‘Potrillo’. "Te amo pa. ¡Feliz cumple que nunca se nos acaben los buenos momentos y las sonrisas juntos!”, compartió la joven

Su hijo mayor, también dedicado a la música, anunció el lanzamiento de una canción inspirada en su padre. “El viernes 22 de mayo voy a compartir con ustedes una canción muy especial, estén atentos #Elheredero", lee el mensaje de Alex Fernández.

A diferencia de sus hermanos mayores, los hijos del cantante con la actriz Ximena Díaz mantuvieron su silencio en las redes sociales. Pero, debido a las fotos compartidas por el mexicano, se sabe que ambos estuvieron presentes en la celebración.