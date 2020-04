Stephanie Orúe llora por estar alejada de su esposo en cuarentena

La actriz Sptephanie Orúe reveló que se encuentra sumamente angustiada, debido a que está alejada de su esposo Adrián Sikorski, quien se encuentra en Polonia por motivos de trabajo.

La conductora de Aprendo en casa confesó que no puede evitar quebrarse cada vez que recuerda que se encuentra lejos de su familia y de su pareja.

Stephanie Orúe y su esposo. Foto. Instagram.

“Lloro porque no soy de fierro. Por más que hable todos los días con mi esposo, con mis padres, una no se siente igual. Hay días que me levanto y me dan ganas de llorar, y no se pueden aguantar las emociones”, mencionó al medio Trome.

Asimismo, Stephanie Orúe declaró que se considera una persona muy sensible; sin embargo, encuentra consuelo en su mascota. “Soy recontra llorona, pero me apoyo en mi misma y en mi Janko (perrito)”, agregó.

Por otra parte, la actriz comentó que se encuentra preocupada, debido a que la situación por el coronavirus en Europa es mucho más alarmante a comparación en Perú.

Stephanie Orúe se defiende de críticas. Foto: Captura.

“La situación allá está más crítica porque hay más infectados en Europa y no se toman las mismas medidas que aquí. Él se encuentra trabajando y le han dicho que si se siente mal deje de hacerlo”, aseveró.

Cabe recordar que Stephanie Orúe se desempeña actualmente como conductora del programa Aprendo en casa, en el que transmite sesiones de Educación Financiera dirigida a alumnos de secundaria.