Raúl Araiza recuerda detalles de su romance con Daniela Castro en los noventa

Cadenas de Amargura, fue una telenovela producida para Televisa en el año 1991 que tuvo una exitosa acogida en latinoamérica, incluído nuestro país, y que estuvo protagonizada por los actores Raúl Araiza y Daniela Castro, quienes por aquel entonces, traspasaron su amor de la ficción a la realidad. Precisamente el actual presentador de televisión Raúl Araiza, reveló al programa 'La última y nos vamos’, detalles de lo que fue su romance con Daniela Castro, al que describió como 'intenso, pero tormentoso’.

“A pesar que nos quisimos mucho la relación fue un tanto enfermiza por las peleas que tenía con ella. La Dani también, fue un noviazgo muy sonado. La quise muchísimo, sus papás divinos, pasé muchas cosas increíbles con ella y también un amor enfermizo, de repente, de idas y regresos. También me controlaba mucho, yo también no me dejaba y los dos en el medio", contó Araiza.

Araiza asegura que se encerraban en los camerinos para pelear y que el productor tenía que tocarles la puerta para que salieran a grabar. “La pareja funcionaba muy bien, pero estábamos muy jóvenes”, dijo tras destacar que ahora, tanto él como Daniela Castro recuerdan entre risas las peleas que tenían y cuando él la perseguía en su auto para arreglar las cosas. “La verdad es que Dani y yo nos seguimos riendo mucho, porque sí hacíamos shows. Así de que me bajaba del coche, se bajaba ella y yo tenía que ir siguiéndola. Aparte, ella con el temperamento que tenía, yo que también le toqué muy desmadroso, muy borracho. Entonces, era una combinación muy rara, queriéndonos mucho”.

Finalmente, reveló que Daniela Castro era muy celosa y le reclamaba por los besos que le daba en la novela Cynthia Klitbo. “(Me decía) ‘¿Por qué besas a Cynthia Klitbo así?, porque Cynthia me daba unos besotes y luego Alexis Ayala se los daba a ella. (…) Alexis en esa época andaba con Itatí Cantoral y yo con Daniela y las dos son rabiosas, las dos nos traían y el Ayala y yo cada que podíamos nos escapabamos a Acapulco porque nos estaban persiguiendo”.