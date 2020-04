Mario Irivarren: Ivana Yturbe y otros amores del chico reality de Esto es guerra

Mario Irivarren cumple 29 años de edad y se ha convertido en uno de los chicos realities más destacados en Esto es guerra, debido a que fue elegido líder de los ‘combatientes’, grupo de exparticipantes del desaparecido programa Combate.

El joven ha causado polémica durante todos los años de su carrera en la televisión peruana. Los romances que mantuvo con atractivas compañeras del programa transmitido por ATV quedaron plasmados en la pantalla chica.

Aquí un repaso de todas las relaciones mediáticas que vivió Mario Irivarren y que terminaron por romper el corazón de sus fanáticas.

Mario Irivarren y Stephanie Valenzuela

En el 2012, Mario Irivarren y Stephanie Valenzuela vivieron una intensa relación marcada por ‘idas y vueltas’ cuando ambos eran parte de Combate.

Todo terminó luego de que ella optara por viajar a Miami. De acuerdo a la versión de la cantante, Irivarren llegó al aeropuerto y la sorprendió con un anillo. Sin embargo, pese a la dura ruptura, mantienen su amistad.

Mario Irivarren y Alondra García Miró

El chico reality aseguró que su relación con Alondra García Miró acabó en noviembre del 2014 en buenos términos, a pocos días de cumplir un año como enamorados.

Pero surgieron los rumores de una posible infidelidad por parte de la modelo, luego de que ella sea captada junto al futbolista Paolo Guerrero en una chocolatada por la Navidad de ese año.

Mario Irivarren negó que Alondra García Miró le haya sido infiel con Paolo Guerrero.

Mario Irivarren negó que Alondra García Miró le haya sido infiel y confesó que la ruptura lo afectó mucho. “Nadie me fue infiel, no me cambiaron en un dos por tres y no guardo resentimiento”, expresó en ese entonces.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe

El romance más intenso. Durante el 2019, Mario Irivarren e Ivana Yturbe se dieron muestras de cariño durante el reality Esto es guerra; sin embargo, no confirmaron que habían retomado su relación hasta fines de ese año cuando él anunció que se habían reconciliado.

La pareja sufrió una ruptura en febrero del 2016. La modelo apareció llorando en televisión y explicando que Mario Irivarren había puesto punto final a la relación por sus problemas. “Es por mí, no por él”, expresó.

Luego, a principios del 2019, Ivana Yturbe hizo público su romance con el futbolista Jefferson Farfán. Al cabo de unas semanas, este terminó.

Ella reveló que ‘La Foquita’ se negó a que ella vuelva a trabajar en un reality junto a su expareja Mario Irivarren. Pese a la negativa, ella decidió ser parte de Esto es guerra.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe habría finalizado su romance poco antes de empezar la cuarentena.

Pero la historia cambió este 2020. La expareja habría finalizado su romance poco antes de empezar la cuarentena para prevenir el coronavirus.