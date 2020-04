Laura Bozzo revela que se ha 'vuelto a enamorar’

Tras su polémica relación sentimental con el argentino Cristian Suárez, la conductora Laura Bozzo acaba de revelar a la prensa mexicana que se ha vuelto a enamorar de un empresario ‘muy importante’ que la trata 'como una reina’.

“Conocí a una persona en medio de esta pandemia de una forma absolutamente loca, extraña, rara. Definitivamente hubo una conexión inmediata con esta persona. Me fascinó, es una persona mayor, brillante, inteligente, un gran empresario, muy conocido y que no es mexicano”, dijo Bozzo. Cuando le preguntaron si ha pensado alguna vez en casarse dijo: “Vamos a ver qué pasa, eso de casarme no lo sé. Ni siquiera estoy pensando en eso, estoy pensando que tengo alguien que me trata como una reina y eso me hace feliz”.

Según la Bozzo a pesar de la gran decepción que tuvo fruto de su relación de años con el excantante Cristian Suárez, decidió darse una nueva oportunidad. “No sé qué irá a pasar, lo que si es que descarté ese pensamiento que durante casi tres años repetí en pantalla de que solo quería un perro en mi cama. Uno tiene que estar abierta y es importante soltar, lo que no sirve se bota y se desecha. No hay edad para nada, esa mentalidad es absurda”, dijo la peruana.

Por otro lado contó que transcurre la cuarentena en su casa ubicada en Acapulco. “La verdad es que estoy pasándola mal porque me gusta andar de aquí por allá, me gusta mi trabajo y aunque estoy en mi hogar, en Acapulco, extraño las grabaciones, pero me he volcado en mis cosas y estoy aprendiendo a manejar las redes sociales”, comentó la Bozzo.