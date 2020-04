Sálvame: Makoke causa ataque de ansiedad a Kiko Matamoros durante emisión de programa

El colaborador de televisión Kiko Matamoros ha experimentado un ataque de ansiedad causado por los comentarios de su exmujer Makoke, durante el programa de gran audiencia en España, Sálvame.

Todo comenzó cuando sus compañeros del show empezaron a opinar sobre él. A medida que avanzaban los adjetivos con los que le estaban describiendo, se enteró que varios de estos habían sido elegidos por la madre de su hija y eso empezó a afectarlo.

Algunas de las palabras para referirse a Kiko Matamoros por parte de Makoke fueron “rencoroso, envidioso, empático, culto, soberbio, inseguro y trabajador”. Pese a que no todos fueron negativos, los calificativos no le sentaron bien.

De hecho, Kiko Matamoros se mostró muy enfadado por la indirecta intervención de su ex esposa: “Me importa poco lo que pueda decir de mí o lo que opine de mí. Está fuera de mi vida. Me da igual. Si Makoke me pidiera ayuda en algún momento de mi vida no le ayudaría, sería yo quién se la pediría porque se ha quedado con todo lo mío”.

De inmediato, prosiguió: “Hace dos años que me separé de esta señora y si quiere protagonismo que lo busque en otro sitio. Lo que he vivido con esta señora ya ha sido público”.

Kiko Matamoros tuvo que recibir atención de médicos de Mediaset

Esta situación generó en él un ataque de ansiedad, justo después de que dijera: “Tenemos una hija en común, lo mejor sería evitar estas cosa”, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos de Mediaset.

El televisivo se ausentó para que los profesionales sanitarios pudieran revisarlo y comprobar que se encuentre estable. A su regreso, Matamoros sostuvo que la descompensación debido a la situación de disgusto ya la ha vivido antes.

“No es la primera vez que me pasa cuando tengo una situación de ansiedad y nervios, he vomitado y se me había disparado la tensión”, aseveró.