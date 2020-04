Reaparición de Karen Dejo en Esto es guerra peligraría tras incumplir cuarentena [VIDEO]

Karen Dejo ha sido duramente criticada tras ser captada en un balneario del sur de Lima al lado de un misterioso hombre en pleno estado de emergencia por el brote del coronavirus. Ante esto, la producción de Esto es guerra habría decidido que, en el reestreno del reality de competencia programado para el lunes 27 de abril, no aparezca la ex bailarina.

Según informó el diario Trome, Karen Dejo habría asegurado a la producción de Esto es guerra que, efectivamente, obtuvo un permiso especial de tránsito en plena cuarentena, pero que las cabezas del espacio de América TV no le creyeron.

Karen Dejo ha sido criticada por no respetar la cuarentena.

Sumado a esto, la producción de Esto es guerra habría tomado como sustento las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina para fundamentar su decisión. En esta se cuestiona cómo viviendo en San Miguel, la chica reality terminó en un departamento de playa en el balneario de Punta Negra al lado de una presunta nueva pareja.

Otro hecho que habría molestado en EEG es que Karen Dejo, para despistar a todos, haya usado en esos días videos y fotos pasadas al lado de su hija cuando, en realidad, se encontraba veraneando al sur de Lima.

De acuerdo al informe emitido por Magaly TV, La Firme, Karen Dejo habría estado en compañía de su nuevo galán el sábado y domingo, siendo este una expareja de Rosángela Espinoza, Ricardo Arrieta.

Hasta el momento, Karen Dejo no ha aparecido en programa de televisión o usado sus redes sociales para aclarar esto; de hecho, en sus historias de Instagram, la ex bailarina aparece promocionado productos, más no menciona nada en relación a su repentino viaje a Punta Negra.