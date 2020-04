Johanna San Miguel: “Esta situación nos puede enseñar a cuidar el planeta”

En medio de la cuarentena que vivimos a causa del Covid-19, Johanna San Miguel retorna a la televisión como parte del programa ‘Contigo en casa’ de Latina. La actriz mostrará qué es lo que ha aprendido durante el confinamiento en su hogar, en un divertido reality que se verá en el magazine.

¿Cómo están sobrellevando la cuarentena en casa?

A todos nos une el común denominador que es la incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar, así que como muchos he pasado por diferentes estados, desde la tranquilidad, angustia, dices ‘todo va a estar bien’, y luego ‘¡Dios mío!’, somos una montaña rusa de emociones.

¿En qué estado emocional te encuentras ahora?

Mira, lo que he podido sacar de todo esto es que hay que vivir un día a la vez. Día por día ir viendo cómo se solucionan las cosas que se van presentando. Otra cosa que te puedo decir es que, cuando vemos a tanta gente que la está pasando tan mal, no vale quejarse. Quienes tenemos un plato de comida, un techo y salud es para estar completamente agradecidos, eso ya es una bendición y no vale decir ‘estoy aburrida o estresada’.

¿Cómo te animas a mostrar una faceta nueva como protagonista de un reality de tu día a día en el programa ‘Contigo en casa’?

Esto es completamente nuevo, pero estoy descubriendo una forma diferente de grabarme que está siendo divertida. Además, me encanta el programa, creo que conecta con la gente, es un espacio cotidiano del día a día y creo que es importante el tema emocional. Creo que hay momentos en los que hay que tratar de desconectarse un ratito y apaciguar las angustias.

¿Con qué nos vas a sorprender en este reality?

Lo que a mí me sorprende es que me propongan hacerlo con ‘la molleja’… es gracioso… Voy a mostrar un poco lo que estoy haciendo en esta cuarentena. Por ejemplo, he aprendido a reciclar la basura orgánica y hacer compost (abono orgánico). Otra cosa que hago es sembrar algunas cosas en mi jardín, como papa, hierba luisa, albahaca, orégano. No podemos salir como éramos antes. Esta situación nos puede enseñar cómo cada quien, desde su espacio, puede cuidar el planeta en lo posible. Hago también ecoladrillos, que es rellenar botellas de plástico con envolturas. Tenemos que hacer un cambio.

¿Qué piensas de la medida del Gobierno de no realizar ningún tipo de espectáculo que reúna gente?

Ahí si me agarras en un punto sensible. Entendemos que es necesario, y esperamos que el universo nos dé en algún momento la posibilidad de poder volver a lo que hacíamos. El teatro es un espacio mágico, vivo. Para nosotros los actores de teatro, porque mi esencia es ser actriz de teatro, el hecho ha sido un golpe al corazón, sabemos que la situación lo amerita, pero nos da muchísima lástima.