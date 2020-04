Deysi Araujo se quiebra en vivo por pobladores que no reciben ayuda en San Juan de Lurigancho

Durante la reciente edición del programa Tengo algo que decirte, la popular Deysi Araujo no pudo contener las lágrimas luego de visitar un pueblo joven en San Juan de Lurigancho.

“He tratado de calmarla porque Deysi se ha puesto a llorar, Deysi ha tratado de traer ayuda a la gente, pero el pueblo está desesperado”, explicó el reportero a Lady Guillén.

Al parecer, la bailarina se quebró debido a que la ayuda que llevó al distrito no fue suficiente para todas las personas.

“Lady, la verdad me duele el corazón de ver a tanta gente que me dice que no tiene para comer, que la ayuda no ha llegado. Hay gente que baja del cerro corriendo porque piensan que a todos va a alcanzar para darle”, manifestó a la conductora del espacio televisivo.

Asimismo, Deysi Araujo confesó que se sentía muy afligida por la situación de estas personas. “Escucho diferentes historias, me duele el alma, me duele el corazón por tanta gente que me necesita”, aseveró.

Deysi Araujo en "El valor de la verdad"

Por otra parte, la artista explicó el drama que viven estas familias, quienes no cuentan con el apoyo de los funcionarios públicos de su distrito.

“La gente pertenece a San Juan de Lurigancho, pero el alcalde no les quiere dar ayuda porque dice que pertenecen a Huarochirí, la gente no tiene qué comer, no tiene nada”, reveló.

Por último, Lady Guillén y Deysi Araujo hicieron una denuncia al alcalde de estos distritos. “Por favor hacer un llamado al alcalde de San Juan de Lurigancho, mientras ustedes se están peleando la gente se está muriendo de hambre”, mencionaron.