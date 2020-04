El actor Christopher Gianotti exigió a los directores del colegio María Reina Marianistas, donde estudian sus hijas, la reducción del 50 % de la pensión por las clases a través de una carta pública.

“No estoy de acuerdo con la suspensión del 20% del pago a los profesores, 20% de descuento para primaria y secundaria”, inicia el mensaje del artista en Twitter.

PUEDES VER Christopher Gianotti llama “insufrible” a programa de Lady Guillén por dar información falsa

Christopher Gianotti propone que la pensión del colegio privado se reduzca a la mitad del monto. “Porque no pagaré por clases emitidas por Google meet que es una plataforma gratuita e inestable que no brinda la calidad de servicio por la cual estoy pagando y al no ser presenciales tiene que ser un descuento equitativo”, expresó.

“La empresa no tendrá gastos de luz ni agua. La empresa percibe ingresos mayores a los dos millones de soles mensuales", señaló.

En entrevista con Juliana Oxenford, Christopher Gianotti aseguró que el colegio María Reina ha reducido el salario de los profesores, un acto que lo indignó.

“No entiendo porque reducen el sueldo, cuando los profesores están tomado una posición heroica”, expresó.

Allí, además retó al colegio católico a hacer público los fondos que los padres de familia aportan para que a nombre de ellos las envíen como asociación sin fines de lucro.

“Qué muestren las entidades que se ven beneficiadas con el dinero de nosotros, que va en nombre de ellos, que nos digan en dónde está nuestro dinero”, finalizó.