Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi juntos por la gente de New Jersey [VIDEOS]

Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen han sido los principales protagonistas del concierto #Jersey4Jersey, un festival benéfico por streaming que se realizó con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a través de diversas organizaciones, a los vecinos de New Jersey golpeados por el Covid-19 y rendir homenaje a los trabajadores que laboran en la primera línea de combate.

Jon Bon Jovi interpretó el tema Living on a Player y Do What You Can, un tema de su nuevo disco que precisamente habla de la solidaridad en estos tiempos de pandemia mundial.

PUEDES VER Bruce Springsteen vive drama en la vida real

En tanto, Bruce Springsteen y su esposa Patti Scialfa interpretaron Land Of Hope and Dreams y la versión de Tom Waits Jersey Girls. “Estamos aquí dedicados a nuestros sanitarios y todos aquellos que han perdido seres queridos. Y para aquellos que están sufriendo y muriendo con esta terrible enfermedad en nuestro amado estado”, manifestó Bruce Springsteen, antes de iniciar su actuación.

Al finalizar su performance, Bruce Springsteen, le dio un beso a su esposa y ambos saludaron a los espectadores en un gesto de esos que dan calor y esperanza desde la distancia.