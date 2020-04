Mike Tyson y el día que encontró a Brad Pitt con su esposa: “Me imploró que no le pegue” [VIDEO]

Durante su larga carrera artística, Brad Pitt ha protagonizado divertidos momentos y anécdotas que quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos. Recientemente, una de ellas volvió a cobrar relevancia al viralizarce en las plataformas sociales. Se trata del encuentro entre el actor y el boxeador Mike Tyson, el cual casi tiene un lamentable desenlace.

El deportista y empresario fue quien contó la historia años atrás durante una entrevista en el programa de Conan. En la conversación relató algunos detalles de la vez que encontró a su esposa en una comprometedora situación con el galardonado intérprete.

El hecho ocurrió en el año 1989, época en la que Brad Pitt desarrollaba sus primeros papeles en la industria cinematográfica y Mike Tyson era un popular y controvertido luchador.

El empresario narró que entró sin previo aviso a la casa de Robin Givens, de quien se había separado pero con quien aún mantenía encuentros amorosos. “Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, indicó.

En el lugar encontró a la mujer y a Brad Pitt tomados de la mano, lo cual hizo enfurecer al boxeador. Según se detalló en la entrevista, el protagonista de Once upon a time in Hollywood imploró el perdón del púgil al ver su reacción.

Mike Tyson rectificó esta declaración en su libro autobiográfico La verdad indiscutible. "Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, se indica en el texto.

"No estoy enojado con él, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, bromeó durante la entrevista.

A pesar que la anécdota nunca fue desmentida por Brad Pitt, Robin Givens dio su versión de los hechos en el programa The Wendy Show: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”.

Agregó además que ese día se encontraba junto al artista de Hollywood porque quería ensayar una de las escenas de su película alejada de los fanáticos.