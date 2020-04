Hijo de Anahí rechaza las enfrijoladas que ella prepara: “Guácala” [VIDEO]

La ex RBD, Anahí Puente sigue en el ojo público. Luego del escándalo en redes sociales por subir un video con una receta de enfrijoladas en el cual se convirtió tendencia en México.

La actriz mexicana siguió mostrando un buen humor pese a las críticas que recibió por su tutorial de comida.

Su primera receta ha sido muy criticada no solo en redes, sino también en la televisión mexicana, algunos presentadores como Sofía Niño de Rivera y chefs expertos como Benito y Solange, comentaron que la actriz debería pedir ayudar cada vez que se anime ha preparar algo en la cocina.

Anahí en su cuenta oficial de Instagram volvió a publicar un video con la respuesta de su hijo mayor, pues ella intentó ofrecerle nuevamente enfrijoladas, pero el pequeño las rechaza.

“Acompáñenme a ver el final de esta triste historia”, escribió en redes sociales para presentar un pequeño clip. En las imágenes aparece junto a su hijo mayor Manuel de tres años de edad.

Ambos miraban a la cámara y en un momento ella le preguntó “¿qué vas a querer de cenar? ¿te hago unas enfrijoladas?”.

Al instante, el niño contestó “guácala”, mostrando su disgusto ante la risa de su mamá. Esa palabra es muy usada en México para expresar asco.

Como se sabe, la famosa tiene muchos talentos como cantar, actuar, modelar, pero al parecer cocinar no es uno de sus mejores talentos, pues a lo largo de los días han salido varios videos de sus intentos de hacer recetas.

Anahí Puente responde a la burlas en redes sociales

La ex de RBD no solo animó a preparar enfrijoladas, también hizo enchiladas, y hasta un postre con yogur y frambuesas. Sin embargo, lo que muchos usuarios critican es que ella busca hacer recetas fits y saludables, pero que según las imágenes no tienen mucho sabor.

Síganme para mas recetas .... 😉 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

Anahí afirmó todo el tiempo que se trataba de un plato muy simple. Sin embargo, en las redes sociales empezaron a crearle memes y parodias por la “rápida” preparación del platillo.

Ante ello, decidió tomar con buen humor las bromas que le realizaron por su receta de enfrijoladas. Además animó a sus detractores en Twitter para que la sigan en sus próximos videos.