La actriz Anahí de Cárdenas se comunicó con todos sus seguidores para recomendarles que eviten hacer algunas cosas, ya que les puede producir estrés y preocupación durante estos días de cuarentena.

“¡Buenas noticias! Venía preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, ante una situación incierta, la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hamster en una rueda a tener pensamientos cíclicos, rumiantes, nada bueno cuando estamos metidos en casa sin hacer nada”, dijo.

Asimismo, la modelo reafirmó que últimamente se ha enfocado a su trabajo para mantener su mente ocupada. “Entonces me metí de lleno a mi trabajo, en realidad para no pensar. Porque tal era mi miedo que si no hacía algo, ya sea deporte o trabajo u ocupar mi tiempo en otra cosa que no sea pensar, me iba a ir al carajo. Me di cuenta que no podía seguir así”, sostuvo Anahí de Cárdenas.

“Si hay algo que te preocupa, te estresa o que simplemente no te gusta. Uno tiene el deber de velar por su salud mental y abordar el tema como se debe. Entonces fui al médico. Saqué cita en la clínica y fui a que me vea mi cirujano oncológico, que me mandó a hacerme una ecografía, que para mi suerte salió limpia", detalló.

De esta manera, la artista se pronunció sobre su salud. “Todo dentro de lo normal, solo una leve inflamación. Muchas veces nos quedamos preocupados, con miedo o estresados con cosas que perfectamente podemos solucionar si tomamos acción”.

“Si hacemos algo al respecto. No sirve de nada preocuparse y darle vueltas a las cosas, si no vas a ser responsable y solucionarlas. Preocupación, responsabilidad, acción. Buenas prácticas para una buena salud mental, y física. Estoy bastante feliz y aliviada”, sentenció Anahí de Cárdenas.