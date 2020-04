Alondra García Miró recibe elogios de fans tras debut en telenovela [VIDEOS]

Alondra García Miró protagoniza la nueva telenovela de América TV Te Volveré a Encontrar. La ex chica reality ha recibido una ola de comentarios positivos de parte de sus fans en medio de la polémica que causó su pareja Paolo Guerrero, al asegurar que si la actriz tuviese escenas de besos, no estaría con ella.

La novela lleva tres capítulos emitidos. La ficción se encuentra en el momento en el que el personaje de Alondra García Miró, Lucy, está atrapada en la selva peruana y busca una salida en un bosque tan enmarañado como peligroso.

Alondra García Miró interpreta a "Lucy" en la telenovela Te volveré a encontrar.

Esta escena le ha generado una serie de elogios a la novia de Paolo Guerrero en redes sociales, los cuales se encargó de compartir en sus historias de Instagram.

“Tres capítulos para darme cuenta lo excelente actriz que eres”. “Qué bella se te ve actuando, Dios te bendiga”. “Te mereces lo mejor del mundo. Bendiciones, Alondra”. “Súper novela, @alondragarciamiro”. “Está rebuena la novela”. “Pegadaza con @alondragarciamiro”. “Somos testigos de tu sacada de mugre (en relación a una escena donde la modelo, buscando la salida de la selva, cae súbitamente contra el lodo)”. “Nos encanta cómo actúas; una capa al 100 por ciento”, fueron algunos comentarios que compartió Alondra García Miró en Instagram.

El debut de Alondra García Miró en la mencionada telenovela ha estado acompañado también por la preferencia del público, ya que el rating ha sido bastante favorable para Te volveré a encontrar. En ese sentido, el día de su estreno, lunes 20 de abril, obtuvo 22,5 puntos.

A esto debemos agregar que la novela goza de un éxito inusitado, a pesar de haber sido grabada en 2018, pero fue en este 2020 que América TV decidió emitirla en señal abierta.

Sin embargo, el debut de Alondra García Miró en Te volveré a encontrar no estuvo exento de polémica, la cual vino de parte de Paolo Guerrero, quien en una trasmisión en vivo en Instagram junto a Jefferson Farfán hizo el siguiente comentario sobre la faceta de actriz de su pareja.

“Si fuera en mi año (se grabó en 2018 cuando la pareja estaba distanciada), me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”.