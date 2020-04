The Beatles estrenará por YouTube película animada Yellow Submarine

Sumándose a la iniciativa de hacer más amable estos días de confinamiento mundial a causa del coronavirus, a través de su cuenta en Twitter, The Beatles anunció que lanzará en su canal de YouTube la película de dibujos animados Yellow Submarine.

La cinta estrenada que se estrenó en 1968 sigue la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes en su versión de dibujos animados deben salvar la tierra imaginaria de Pepperlad de las garras de los malvados Blue Meanies, quienes odian la música.

Imagen de la película animada Yellow Submarine.

El último fin de semana, el baterista de la banda, Ringo Starr, publicó en sus redes sociales que el filme se transmitirá completo y en vivo a través del online y que se constituye como una de las películas más icónicas del grupo. La transmisión se realizará este sábado 25 de mayo a las 11 de la mañana.

Yellow Submarine fue remasterizada y vuelta a estrenar en los cines en 2018. Precisamente, esta será la versión que los cuatro grandes de Liverpool, compartirán en la famosa plataforma de videos para el alcance de sus millones de fans en el mundo. Además de la película, también lanzarán una versión en karaoke, para que quien la vea pueda cantar a la par de ellos las famosas canciones que forman parte del soundtrack de la historia, entre ellas, “All You Need is Love”, “Eleanor Rigby”, “Lucy In The Sky With Diamonds”, “When I’m 64 Four”, “All Together Now” y muchas más.