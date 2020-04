La actriz Tatiana Astengo expresó su molestia a través de las redes sociales por la continuación de los programas matutinos como Mujeres al Mando y América Hoy, pese al estado de emergencia y el aumento de infectados por coronavirus en el país.

La interprete de ‘Reina Pachas’ calificó de “sensacionalista” el contenido que los magazines brindan a sus televidentes, esto en referencia a que tocan el tema de la pandemia y cómo se vive en el Perú.

Además, aseguró que no aportan con información relevante y se aprovechan de la crisis por la propagación del coronavirus para obtener más rating.

Maricarmen Marín debutó como conductora de TV en Mujeres al mando.

“Sigo sin entender por qué emiten esos programetes mañaneros sensacionalistas, que no aportan, que solo son oportunistas”, se lee en el tuit de la actriz de De vuelta al barrio.

América Hoy conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller.

Por otro lado, también se mostró en desacuerdo con la labor que hacen los reporteros de los programas que recorren las calles y mercados, puntos donde se concentra el mayor riesgo de infección.

“Además arriesgan a sus trabajadores para nada. No ayudan, no suman, no tienen preparación, en fin. Qué irresponsables”, escribió.

Tatiana critica a Mujeres al Mando y América Hoy. Captura: Twitter

Sus seguidores la respaldaron, incluso, un usuario criticó a una de las conductoras de Mujeres al Mando y América Hoy, señaló que no estaba preparada en locución.

En respuesta, Tatiana Astengo escribió: “¿A la gente le gusta que le hablen con voz de conductora de fiesta infantil? Qué clase de público es ese”.

Todo indicaría a que el comentario fue dirigido a Maricarmen Marín, quien ha sido criticada por su voz como conductora de televisión.