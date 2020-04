Ana María Aldón logró superar una de las pruebas más complicadas de Supervivientes 2020, por lo que le dieron la posibilidad de hacer una videollamada con su esposo José Ortega Cano. La llamada puso muy emotiva a la diseñadora, más aún cuando el torero dejó abierta la opción de ser padres nuevamente: “Ah, ¿Qué vamos a ir a por la niña?”.

“Preparado estoy para la faena que sea”, indicó Ortega Cano sobre encargar un nuevo bebé. Además, durante la comunicación, el viudo de Rocío Jurado no dudó en demostrar el profundo amor que siente por la superviviente y la llenó de cumplidos. “Bonita mía, ¡qué delgada! ¡Qué guapa!”, expresó.

Le hizo también una proposición que pocos esperaban: “Me quiero casar otra vez contigo”, causando que Aldón derramara unas lágrimas tras no poder contener la emoción. La modista aprovechó la videollamada para consultarle por el hijo que tienen en común. “El niño está muy grande, hecho un gigante, se le han caído tres dientes”, contó el diestro.

La participante del reality no pudo evitar hacerle la petición especial de cuidar a su hija Gemma y a su nieta Nicole. “Atended a mi hija, por favor, no me la desamparéis”, le dijo conmocionada.

Ortega Cano le transmite el ánimo de sus familiares

El torero le relató a su mujer que en la familia todos la están apoyando. “Gloria Camila te manda recuerdos, está haciendo una defensa contigo fantástica. Ya sabes que ella tiene mucho señorío”, expresó.

Aprovechó para contarle cómo se encuentra su madre, que es una fiel seguidora de Aldón: “Tu madre está genial y ve todos los programas de Supervivientes. Estamos muy bien, contentos. Marina te manda muchos besos y dice que vas a ser la ganadora. Están todos genial. Te quiero. Dale un beso a Rocío”.

Desde el 2012 en que comenzaron su relación, Ana María Aldón y José Ortega Cano han demostrado tener una unión sólida. Es así que en septiembre de 2018 se casaron por lo civil y tuvieron al primer hijo biológico del diestro. Este adoptó a José Fernando y Gloria Camila durante su matrimonio con Rocío Jurado.