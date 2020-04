Salma Hayek: “Directores me decían ‘suena más tonta y habla más rápido’”

Salma Hayek concedió una entrevista con Total Film donde habló sobre sus inicios en el mundo de la actuación y de lo duro que fue para ella incursionar en la industria.

La actriz de 53 años contó que, a pesar de haber recibido estrictas clases de interpretación, algunos directores solo la querían para papeles de “tonta”. Además, reconoció que le apenaba que no la consideraran para grandes actuaciones.

Salma Hayek habla de su incursión en el mundo de la actuación.

“Desafortunadamente nunca he tenido muchas oportunidades de hacer papeles donde pueda usar muchas de las cosas que aprendí, o las aprendes y no te dejan usarlas (…) Tuve directores que me decían ‘más tonta y más rápido. Suena más tonta y habla más rápido’”, señaló la celebridad, quien manifestó su preocupación por la pandemia del coronavirus e hizo un llamado a sus fans para que acaten la cuarentena y cuiden a los más vulnerables.

A pesar de la etiqueta de chica tonta que le quisieron poner, Salma Hayek le sacó jugó a todo y ahora es considerada una de las estrellas más destacadas de Hollywood.

Salma Hayek celebra que ya no es considerada una 'Sex symbol'.

En otra entrevista, pero del 2017, la mexicana, que roba suspiros en redes cada vez que comparte una foto al natural, manifestó a la revista Rhapsody su alegría de haber dejado en el pasado el papel de ‘Sex symbol’.

“Nunca antes había tenido tanto trabajo. Siempre te aconsejan que ahorres dinero porque todo se habrá acabado para ti cuando cumplas los 30. Pero también me dijeron que nunca conseguiría trabajo en Los Ángeles, porque era mexicana y tenía acento. Ahora tengo 50 y estoy trabajando más que nunca antes. Los mejores personajes son de mujeres de treinta y tantos para arriba. Como actriz, son más interesantes. Ahora me he librado por fin de la etiqueta de sex symbol”.