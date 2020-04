Poly Ávila reveló que sufre de ataques de ansiedad. La modelo argentina sorprendió a todos sus seguidores al contar dicho padecimiento y aseguró que en estos días de cuarentena ha aprendido a manejar sus estados de ánimo.

“Ya voy más de 35 días encerrada y créanme que he pasado por todos los estados. Tuve semanas muy buenas y semanas muy malas. Hoy me levante muy bien pero me agarro ansiedad”, reveló.

Publicación de Poly Ávila Foto: Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality menciono que tiene días buenos y días malos, pero que ha descubierto la forma de mantener la calma durante este aislamiento social.

“¿Alguna vez tuvieron ansiedad? Se me cerró el pecho y mi corazón estaba muy acelerado, pero me conozco y sé que tengo que estar tranquila y no entrar en desesperación. No soy quien para dar consejos, pero en estos tiempos de incertidumbre todo lo que nos haga sentir mejor puede sumar”, agregó.

Poly Ávila Foto: Instagram

Asimismo, Poly Ávila compartió con sus seguidores las actividades que realiza para distraerse y no dejarse abrumar por la ansiedad. Aseguró que dibujar y practicar yoga la ha ayudado a mantener la paz.

“Por eso quiero contarte que encontré en el dibujo una calma y una paz envidiable en este encierro. Otra cosa que me ayudó muchísimo, sobre todo hoy, fue hacer yoga y meditar. Les juro que la ansiedad se estaba haciendo inmanejable”, indicó.