En algún momento de su carrera, la estrella del pop Michael Jackson mostró interés en acercarse a la actriz Halle Berry, e incluso planeó una cita para conocerla a profundidad.

Así lo ha revelado el productor musical Babyface, en una reciente transmisión de Instagram Live. Mientras mantenía una charla sobre la música del recordado “Rey del pop”, recordó la anécdota y la contó frente a la cámara.

“Hablando de Michael Jackson, he recordado una anécdota, una real, un hecho algo divertido. Una vez, Michael me llamó y me dijo: ‘Babyface, ¿tú sabes quién es Halle Berry? ¿Conoces a Halle Berry?’ Yo le dije que sí la conocía. Y entonces me dijo: ‘¿Puedes hacerme un favor? Quiero llamarla porque me gustaría invitarla a una cita’. Yo me sorprendí”, relató.

La vida privada del desaparecido Michael Jackson siempre estuvo rodeada de polémica.

Asimismo, Babyface contó que, en ese momento, no tenía el número de Halle Berry, por lo que decidió contactar al equipo de la actriz. Tras ello, le dio el mensaje a su representante y quedó a la espera de una respuesta.

“No sabría decir ahora mismo lo que respondió Halle, pero imagino que fue algo como esto”, dijo el productor, justo antes de reproducir un diálogo de la actriz en la película Boomerang, estrenada en 1992, donde habla del amor.

Con todo, la información a conmocionado a los fans de Michael Jackson, quien, como se recuerda, falleció en el año 2009. Hasta ahora, sin embargo, no se sabe si la cita entre ambas estrellas llegó a concretarse.