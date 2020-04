Mayra Goñi revela que temió ser víctima de violación: “Le supliqué que no me haga daño"

A través de Instagram, la actriz Mayra Goñi reveló que temió ser víctima de violación durante un viaje que hizo por vacaciones.

La joven se conectó vía transmisión en vivo para conversar sobre la cuarentena con sus seguidores; sin embargo, sorprendió al contar una terrible experiencia.

El hecho sucedió cuando Mayra Goñi tenía a penas 20 años y se encontraba fuera del país disfrutando de paseos turísticos por Semana Santa. Al finalizar y retornar a su hospedaje, el taxista que la llevó ingresó a su cuarto y cerró la puerta.

Mayra Goñi, actriz y cantante peruana.

“Fue horrible, viajé a un país (evitó revelar el nombre) y me alojé en un hotel que estaba en una zona de ‘chicas de la noche’, pero luego un taxista me contó que el lugar era ‘caliente’ y ofreció ubicarme en otra zona”, inició el relato la actriz en Instagram.

Contó que el hombre se ofreció a ayudarla con sus paquetes de compras. “El taxista me movilizó, al llegar al hotel me ayudó con las bolsas hasta la habitación, pero entró y cerró la puerta. Ahí pensé que me iba a violar, empezó a decirme que le gustaba, así que solo atiné a suplicarle que no me haga daño y debo haberle dado tanta pena que se fue”, continuó.

Por temor a un posible regreso del sujeto al lugar donde se hospedaba, decidió mantenerse allí por más tiempo. "No salí del hotel hasta dos días después para irme al aeropuerto”, reveló la actriz.