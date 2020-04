Marina Squerciati: “Hagan lo que les traiga paz”

La República participó en una teleconferencia con la actriz Kim Burgess, quien interpreta a la oficial de policía Marina Squerciati en la serie Chicago PD (Universal TV), que viene estrenando nuevos capítulos. Burgess habla sobre la cuarentena y destaca la importancia de que en este tiempo difícil para el mundo, la gente pueda acceder a ver series de contenido social, pues se constituyen como un escape para ver buena televisión.

¿De qué manera te identificas con Kim Burgess, tu personaje en Chicago PD?

Creo que era más fácil al comienzo de la serie cuando ella era más feliz y más fácil de descifrar. Ahora Kim está en un lugar más oscuro porque mucha gente ha estado robándole energía, ha sido empática con todos y ha vivido muchas tragedias. Está más contenida, más fuerte que otras temporadas, ha sido genial verla cambiar, pero no hay mucho que me identifique con ella en este punto.

¿En todo caso, que es lo que más te gusta de Kim?

Puede ser ruda, la gente siempre lo dice y me gusta que reconozcan y respeten esa parte de ella, pero también es muy sensible, divertida. Es importante mostrar que una mujer puede ser dura y fuerte, pero sin sacrificar otras partes de ella.

¿Qué piensas del recibimiento que ha tenido la serie en Latinoamérica?

Mi mejor amiga es de Puerto Rico y me muestra la serie doblada en español. Yo hablo español, pero no perfecto. Mi mamá fue madre soltera y a mí me crió una nana colombiana. Yo no sé cómo será en Latinoamérica porque no sé mucho de la cultura, pero espero que las personas estén interesadas en la cultura americana (gringa) y disfruten de nosotros.

¿Te gusta hablar español?

Lo entiendo mejor de lo que lo hablo, el problema es que mi vocabulario no es muy grande, entonces suelo hablar pero de manera más casual. Pero cuando tengo ideas más complejas, no lo puedo decir en español.

¿Cómo manejas la cuarentena? ¿Qué les dirías a tus fans para que tomen ventaja de esta situación?

No he pensado mucho sobre la cuarentena porque no sé qué decir. Todo el mundo dice “si puedes, quédate en casa”, pero creo que estar solo o estar en una casa con tu familia es muy personal, y cada uno lidia con eso de manera diferente, algunas veces es más difícil, más triste. Tengo a toda mi familia en mi casa, vivo en un departamento, pero en uno muy pequeño, así que es un poco difícil, pero todos estamos sanos, así que estoy agradecida. Mi mejor consejo es que hagan lo que sea que les traiga paz para sobrevivir este tiempo difícil.

¿Crees que una historia como Chicago PD es oportuna en este tiempo donde la solidaridad es fundamental?

Creo que tenemos demasiado arte en América y que es hora de que se den cuenta de lo importante que es. Es un gran tiempo para apoyar a los artistas que le brindan un escape a alguien por una hora o dos en estos tiempos difíciles.

¿Hay algo más sobre la vida de tu personaje que te gustaría ver?

Sí, hay un montón. Me gustaría que la pongan a prueba un poco más. Creo que la protegen porque es un poco más suave que los otros personajes y quisiera que fuera aún más fuerte.