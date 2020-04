Magaly Medina: “¿Creen que CNN o New York Times paran porque tienen bajas en su equipo?”

Magaly Medina continúa siendo criticada en las redes tras anunciar que miembros de su equipo de producción contrajeron coronavirus, la temida enfermedad que ha cobrado miles de víctimas en todo el mundo.

La presentadora de ATV está decidida a continuar con su programa Magaly TV, la firme, pese al estado de emergencia y el riesgo que atraviesan sus reporteros al cubrir comisiones.

“Lo que el público no sabe es que nosotros elegimos este oficio como si fuera un sacerdocio, somos como los policías, los médicos, las enfermeras que siempre están en el frente de batalla”, expresó en entrevista para Trome.

Incluso, Magaly Medina comparó su situación con la de reconocidos medios internacionales de noticias, como la BBC o el New York Times.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV, la firme.

“En una guerra siempre habrá bajas, como nos pasa, pero el programa no puede parar a menos que me enferme y de repente lo haga virtual, no lo sé. Los periodistas somos así, tenemos que informar o ¿crees que la CNN, la BBC o el New York Times paran porque tienen bajas en sus equipos? Tenemos que estar ahí para contarle al mundo lo que está sucediendo”, declaró.

Magaly Medina en Magaly TV, la firme

Además, reveló que se someterá a la prueba molecular de descarte de coronavirus, pues solo se ha realizado la prueba rápida y resultó negativa.

Magaly Medina niega amenazar a sus trabajadores con despidos

La conductora de TV respondió luego de que se filtrara el chat de un reportero de su programa, donde la acusa de amenazar al equipo con despedirlos si desisten de grabar. Sin embargo, ella lo negó todo.