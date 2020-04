Karen Schwarz publica fotos de cuando era niña y usuarios resaltan el gran parecido con su hija

La expresentadora de televisión, Karen Schwarz compartió en sus redes sociales tiernas fotografías junto con sus familiares cuando aún eran niños.

En su cuenta de Instagram, la pareja de Ezio Oliva reveló que volver a ver las fotos de su niñez le calmaba la ansiedad que sufre por estos días.

Karen Schwarz publica inedita foto de su niñez en redes sociales. Foto: Instagram.

“Ver estas fotos me reconforta, me calma la ansiedad, el miedo y todo lo que hoy en día podamos estar sintiendo. A esa edad no tenía ni idea todo lo que iba a vivir ni de la familia que iba a formar”, inició su mensaje.

Asimismo, Karen Schwarz mencionó que en su familia faltaron muchas cosas materiales, pero el amor siempre estuvo presente.

“Pero lo que sí tenía claro es que en mi familia desde pequeña podían faltar muchas cosas materiales pero amor nunca, hasta ahora. Hoy en día cada uno vive su propia historia, pero sabemos que siempre estaremos ahí”, escribió en su red social.

Karen Schwarz espera con ansias la llegada de su segunda hija. Foto: Archiva

Hasta el momento la publicación ya cuenta con más de 26.000 ‘me gusta’ en Instagram y cientos de comentarios por parte de los seguidores de la artista, quienes resaltaron el parecido actual con su pequeña hija Antonia.

“Antonia es idéntica a ti”, “Tu hija Antonia se parece mucho a ti”, “Antonia sacó tu bella sonrisa, Karen”, se puede apreciar en los comentarios de la publicación