Juan de Dios Pantoja fue acusado en los últimos días por Lizbeth Rodríguez de Badabum de haberle sido infiel a su esposa Kimberly Loaiza. Luego de la controversia en las redes sociales, la joven youtuber salió a responder en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje.

“Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes”, escribió la cantante de 22 años tras las especulaciones sobre una supuesta relación entre su pareja y el fotógrafo Kevin Achutegui.

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez, como realmente se llama, fue víctima de una serie de burlas de parte de Lizbeth Rodríguez, quien aseguró que JD Pantoja tuvo una relación fuera de su matrimonio. Incluso llegaron a discutir de manera virtual.

Polémica entre Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez

Esta no fue la primera respuesta de Kimberly Loaiza a la ‘Chica Badabum’. En un tuit de la joven, ella pidió a sus seguidores que le sugieran algunas preguntas para formularlas a su marido. Ante ello, Rodríguez no perdió la oportunidad de seguir con la polémica.

PUEDES VER Exconejita de Playboy se suicida a los 33 años de edad

“Linduras haré un video con el ‘Detector de mentiras’. Dejen aquí preguntas que le debería de hacer a Juan De Dios y preguntas que él me debería de hacer a mí”, escribió Kim, a lo que Rodríguez escribió en los comentarios que le pregunte si había tenido relaciones sexuales con Achutegui.

Pero no fue lo único. Lizbeth Rodríguez ha continuado con las burlas a Loaiza asegurando que sí se produjo la infidelidad. Incluso grabó un video para ello en TikTok. Por su parte, la pareja de JD Pantoja señala que ella no hay pruebas.

PUEDES VER Ninel Conde acusa a su exnovio de maltrato y de prohibirle ver a su hijo

JD Pantoja responde a rumores de infidelidad

Los rumores de la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja comenzaron luego de la filtración de un video íntimo que fue vinculado al joven youtuber. En las redes sociales, su nombre y el de su pareja se volvieron virales en los últimos días. Por esta razón, respondió a los ataques que recibió él y su pareja.

El youtuber negó en Twitter toda posibilidad de que se vincule sentimentalmente con una persona de su mismo sexo. Y es que el presunto video íntimo de JD Pantoja mostraba a dos varones realizando actos sexuales.

PUEDES VER Anahí comparte receta de enfrijoladas y usuarios en redes sociales le responden con memes [VIDEO]

Sin embargo, estas palabras no habrían sido suficientes para desmentir la versión de que el youtuber de 24 años mantenía una relación aparte. Pantoja no solo ha comunicado en su Twitter que es mentira, sino que grabó un video para su canal de YouTube y reiteró que no es verdad.