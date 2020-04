“Os voy a llevar al geriátrico juntos”, bromea Ivana Icardi con su madre sobre Hugo Sierra

Un segundo grupo de concursantes de Supervivientes 2020 pudo contactar con sus seres queridos durante la última gala. Es así que Ivana Icardi recibió por Skype la llamada de una de las personas más importantes en su vida: su madre, Analía Rivero.

Totalmente emocionada, la superviviente no pudo evitar las lágrimas al ver a su progenitora, quien no dudó en brindarle palabras de ánimo y positivismo. Uno de los principales temas que Ivana quería conversar con su madre era sobre su relación con Hugo Sierra.

Analía dijo al respecto: “Si tú eres feliz, yo soy feliz. No me meto en la vida de mis hijos”, respondía sin dejar de sonreír.

Ivana quería saber la opinión de su madre porque hace unas semanas, Hugo le comentó que la seriedad con la que habían hablado lo había dejado preocupado al pensar que no estaba de acuerdo con su historia de amor.

La madre de Ivana aprueba la relación

La superviviente se quedó tranquila con la aprobación, aunque quiso explicar la razón de la pregunta: “Eso es lo que dije yo, pero como es la primera vez que estoy con alguien tan mayor”.

Luego continuaron hablando y la concursante bromeó incluso sobre la diferencia de edad que tiene con su novio, Hugo. “Os voy a tener que llevar al geriátrico juntos, a ver si me hacen un dos por uno”, dijo esbozando una carcajada y provocando la risa cómplice de su madre.

Romance entre Ivana y Hugo

La argentina y el uruguayo continúan aprovechando al máximo su tiempo juntos en el reality, pero durante las primeras semanas de romance, Ivana sí manifestó sus dudas, precisamente al referirse a la edad de Hugo, quien es 20 años mayor que ella.

Supervivientes 2020: Ivana Icardi y Hugo Sierra. Telecinco.

Además le preocupaba cómo estaría siendo vista su historia desde fuera por toda su familia, principalmente le intrigaba saber qué pensaba su madre.

Yiya le mencionó en algún momento del concurso: “No puedes permitirte el lujo de no vivirlo. Si tu madre te ve la mitad de feliz que te veo yo...”. Ivana le explicó cuál sería la reacción en su casa: "Ni me va a juzgar, ni me va a decir nada”. Y así ha sido.