Eusebio ‘Chato’ Grados es dado de alta tras estar internado en medio de la pandemia

El cantante Eusebio ‘Chato’ Grados fue dado de alta luego de estar internado durante la pandemia por varias semanas.

El popular artista no pudo recibir visitas de sus familiares debido a que en el hospital se lo prohibieron por la cuarentena.

El pasado martes 21 de abril, el intérprete de “Pío Pío” salió del nosocomio y celebró a través de sus redes sociales que había llegado a casa.

“Devuelta a casa, gracias a Dios”, escribió el cantante. Luego, detalló las complicaciones que sufrió su salud y las secuelas que le ha quedado al padecer la enfermedad.

Eusebio “Chato Grados” es dado de alta tras estar internado en medio de pandemia

“Me sacaban líquido de un kilo y medio cada cuatro horas al día, mis riñones están crónicamente maltratados y me hicieron una diálisis peritoneal, y los galenos me comunicaron que debían hacer una operación para sacar la bolsa que tenía dentro del estómago”, explicó en su cuenta de Facebook.

Agradeció a sus compañeros y médicos que lo ayudaron a que la operación resulte un éxito. “Mi agradecimiento a mis compañeros artistas, a mi esposa Juanita, al gran ‘Canario’ Juan Malásquez y por favor quedémonos en casa”, señaló Eusebio ‘Chato’ Grados.

Eusebio “Chato Grados” es dado de alta tras estar internado en medio de pandemia

Cabe resaltar que antes de someterse a la operación, el intérprete de folclore reveló que padeció cáncer a la médula ósea.

“Yo soy un guerrero y enfrento mis batallas. Tengo cáncer a la médula ósea y luché contra eso. Entonces, quiero seguir viviendo para hacer lo que más me gusta hacer... el folclore, el arte y porque no me resigno a irme al más allá”, dijo en ese entonces.