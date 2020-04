Claudio Pizarro y Christian Meier mantienen una buena amistad que se acentúa con el pasar de los años. El futbolista peruano reveló que el actor, además de ser su amigo, es su socio. Ellos emprendieron juntos un nuevo negocio.

Según contó el ‘Bombardero’, su afición por la comida peruana lo llevó a apostar por ella en el extranjero. Además, confesó que cocina platillos típicos del país, pese a que radica en Alemania.

“Cocino peruano, por ahí el otro día me tocó hacer un chupe de mariscos, me salió bien. Aquí se come mucha quinua. Está de moda por su valor nutricional. Mi hijo la prepara mucho allá en Munich”, expresó el jugador del Werder Bremen.

Christian Meier fue quien le presentó a los directivos del reconocido restaurante, que se encuentra en Estados Unidos.

Christian Meier, actor peruano.

“Siempre me ha gustado tener una relación con el Perú y, viendo como iba el mercado, vi la posibilidad de invertir en este restaurante que a mí me gusta mucho y se vio la posibilidad de hacerlo en Miami. Christian (Meier), me presentó a las personas y empezó allí una aventura, somos socios. Aún no he ido, planeaba hacerlo en julio, en vacaciones, pero ahora no sé cómo será”, explicó el ex integrante de la Selección Peruana.

Claudio Pizarro se emocionó por saludo de Christian Meier

“¡Abrazos, capitán! ¡Felicitaciones!”, escribió el actor Christian Meier durante una transmisión en vivo en Instagram de Claudio Pizarro, quien celebraba ser el jugador de fútbol más longevo en anotar un gol en la Bundesliga.