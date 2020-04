Christopher Gianotti llama “insufrible” a programa de Lady Guillén por dar información falsa

Tengo algo que decirte, programa de Latina que conduce Lady Guillén, circuló la información de que se estaban realizando saqueos en la ciudad de Ica. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú alertó que esto era falso, hecho que indignó a Christopher Gianotti, quien tuvo duras palabras contra este espacio y su conductora.

“Con relación a la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales relacionada con algunos robos y saqueos en los diferentes distritos de Ica por ciudadanos extranjeros, es falso”, acotó el comunicado de la PNP en plataformas virtuales.

PNP desmiente información dada por Tengo Algo que Decirte.

Ante esto, el actor Christopher Gianotti, quien ha mantenido una actitud crítica en esta coyuntura a consecuencia del estado de emergencia por el brote de coronavirus en el Perú, no se guardó nada y afiló todas sus críticas contra el programa que conduce Lady Guillén.

“No sé por qué esto no me sorprende, sobre todo de ese programa insufrible. Si la conductora no sabe ni hablar, qué puedes esperar del contenido”, expresó el actor en su cuenta de Twitter.

Christopher Gianotti critica a Tengo algo que decirte y a Lady Guillén.

De inmediato, sus seguidores en la mencionada red social reaccionaron a su publicación avalando las palabras del actor y exconductor de televisión.

“Te doy la razón. Fuera de ser insufrible, esta señora necesita unas clases de lectura intensiva, le falta mucho para ser conductora”, “pensé que era el único que percibía una opinión similar y me sentía mal por eso. Al fin alguien dijo claras las cosas, sinceras y directas”, “bueno, es cierto, no sabe hablar, independiente del problema que tiene en la lengua”.