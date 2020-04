Andrés García: “Traigo la muerte al lado”

Siempre polémico, el actor mexicano Andrés García, volvió a encender polémica tras las declaraciones que dio sobre su actual estado de salud al programa De Primera Mano. Según dijo el intérprete, que pronto cumplirá 80 años, la muerte es un pensamiento recurrente en su vida.

“Lo pienso todos los días, a mi edad ya traes la muerte al lado. Y todos los días la pienso y pienso mucho en cómo voy a dar ese paso. Yo he estado en peligro de muerte. He hecho varios testamentos, tuve una operación de la espalda que fue de 12 horas, tuve leucemia y actualmente tengo anemia, una anemia muy severa”, reveló Andrés García con visible preocupación.

El actor siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin ningún tipo de tapujos. El año pasado, por ejemplo, estalló contra el cantante Luis Miguel a quien le recordó su pasado y las veces que lo ayudó a consolidar su carrera, todo porque lo mandó a llamar por terceros. “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero", comentó aquella vez al programa Ventaneando.

También aprovechó para recordarle a El Sol de México, que antes de que se convirtiera en una estrella, él ya lo era: "No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, dijo en aquella oportunidad.