Anahí de Cárdenas ha confesado en Instagram lo mucho que extraña viajar, por lo que espera que una vez pase la cuarentena por el brote del coronavirus y se recupere por completo del cáncer que la aqueja pueda conocer más lugares alrededor del mundo.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la actriz subió una foto suya, la de su último viaje por Europa, previo a que le diagnosticaran el terrible cáncer de mama que hoy padece y que la ha obligado a someterse a diversas quimioterapias.

Teniendo como fondo la ciudad italiana de Venecia, Anahí de Cárdenas reflexiona sobre cuánto añora conocer otras realidades.

“Sueño con viajar y visitar todo el mundo. Que se abran las fronteras para poder seguir conociendo todos esos lugares que me faltan”, comienza así el mensaje de la actriz peruana.

Luego de esto, Anahí de Cárdenas hace un pequeño relato sobre la imagen que compartió en Instagram.

PUEDES VER Anahí de Cárdenas asegura que se va a curar de cáncer [VIDEO]

“Estas fotos son de mi último viaje el cual recuerdo con mucha nostalgia. En ese momento nunca se me hubiese ocurrido que el seguir viajando no sería una opción, pero yo sé que todo es momentáneo, que va a pasar, vamos a poder seguir conociendo, viajando y uniéndonos más como ciudadanos del mundo”.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas reafirma que para que esto vuelva a suceder, todas las personas deben ser muy cuidadosas de aquí en adelante.

“Creo que cuando eso suceda, vamos a tener muchas precauciones, pero si las seguimos todo va a estar bien”, sentenció Anahí de Cárdenas en Instagram.

Anahí de Cárdenas afirma que es claustrofóbico vivir en aislamiento

Anahí de Cárdenas se comunicó con sus seguidores, a través de redes sociales, para dar su percepción de cómo está llevando los días de cuarentena por el coronavirus. Ella no dudó en calificar el encierro en “difícil” y “claustrofóbico”.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Efecto cuarentena. No creo que haya una sola persona que la esté pasando increíble en esta cuarentena. Es difícil, es jodido, es claustrofóbico (...). No dejemos que el miedo nos gobierne, no dejemos que la muerte sea nuestra realidad. En momentos de crisis siempre salen las cosas más impresionantes, así que los reto a que sean creativos, proactivos. Hagamos de este momento una oportunidad para crear un mejor mañana”, señaló la actriz.