Amber Heard y Johnny Depp: del amor a violencia doméstica y demandas [VIDEO]

A inicios de 2017, Amber Heard y Johnny Depp remecieron Hollywood al separarse luego de 15 meses de matrimonio. La relación llegó a su fin en medio de varias acusaciones de violencia física contra el reconocido actor, quien por poco ve caer toda su carrera por el escándalo desatado.

El intérprete de Piratas en el Caribe se defendió a mediados del año 2019 e interpuso una contrademanda, alegando que fue su exesposa quien lo golpeó y quemó la cara con un cigarrillo. De esta manera, el famoso de 56 años afirmó que fue una víctima más de violencia doméstica.

PUEDES VER Johnny Depp reaparece en juicio por difamación tras denuncias de Amber Heard [VIDEO]

Amber Heard acusó de violencia física a Johnny Depp.

En un principio, Amber Heard tenía el respaldo de la prensa y los fans. Sin embargo, todo eso se desmoronó con la filtración de audios donde la actriz confesó haber maltratado a Johnny Depp.

El diario británico Daily Mail difundió de manera exclusiva el material. En él, se escuchó al actor y a su entonces esposa, conversando sobre pasadas discusiones y donde ambos reconocieron agresiones verbales y físicas.

Johnny Depp puso una contrademanda por difamación.

“Te comportas como un bebé, madura de una p... vez, Johnny”, se le escucha decir a Amber.

“Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro. Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un p**o cuadro ahora mismo”, le dice Deep.

“No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mi**, a veces me enfado tanto que se me va la mano”, reconoce Heard en otra parte de la grabación.

Tras la filtración, la actriz de Aquaman se ganó el repudió de miles de fans y se solidarizaron con Johnny Deep.

Johnny Depp demanda a Amber Heard

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación y pidió alrededor de 50 millones de dólares como reparación, ya que las declaraciones de la joven de 34 años perjudicaron notablemente su carrera artística.

La actriz escribió un artículo en el Washington Post donde contaba detalles de las supuestas agresiones. En la denuncia, el artista de Hollywood indicó que su exesposa usó maquillaje para fingir moretones en el rostro.

Amber Heard y Johnny Depp se casaron el 3 de febrero de 2015.

Amber Heard podría ir a la cárcel

Según el portal International Business Times, Amber Herad enfrentaría graves cargos por falsificar pruebas y el cual le constaría hasta tres años en la cárcel.

“El Código Penal de California declaró que es ilegal alterar, modificar, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier prueba física con la intención de hacer que alguien sea acusado de un delito”, señala el medio

Amber Heard podría ir hasta tres años de cárcel por falsificar pruebas de agresión.

Johnny Depp perdió parte de un dedo

En marzo del 2015, Deep y Heard protagonizaron una fuerte pelea. En aquella oportunidad, la ahora expareja compartía una mansión Queensland, Australia, y tras la riña la casa terminó con daños en un valor de 75 mil dólares.

Según información de Daily Mail, el intérprete de 56 años perdió parte de un dedo tras ser atacado por Amber con una botella.

Johnny Depp perdió parte de un dedo tras ser atacado por Amber Heard.

¿Cuándo inicia el juicio?

El juicio estaba programado el próximo 23 de marzo y Johnny Depp llevaría a 17 testigos para la querella, según detalló el medio ET Canadá. Sin embargo y debido a la pandemia por el coronavirus, el caso se aplazó hasta nuevo aviso.