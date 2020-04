Aaron Carter confiesa que será padre por primera vez

Durante una transmisión de Instagram Live, el cantante Aaron Carter reveló el último martes que está esperando su primer hijo junto a su novia Melanie Martin.

“Como es evidente, tenemos un bebé en camino. Sin duda, voy a ser un papá muy ocupado. Este es el anuncio oficial: vamos a ser padres”, dijo el artista de 32 años, mostrando a sus seguidores el resultado de la prueba de embarazo de su pareja.

Aaron Carter y Melanie Martin hicieron oficial su relación en enero, con publicaciones en las redes sociales.

Asimismo, en declaraciones para la revista People, Aaron Carter confesó estar enormemente emocionado por esta nueva etapa en su desarrollo personal.

“Esto es lo que ambos queremos. Ambos estuvimos buscándolo. Ahora estoy muy enfocado en el futuro y en ser papá. Estoy concentrado en mis cosas. Mi carrera musical está yendo muy bien, y hacer tours, tener mi propia línea de ropa, todo eso que tengo y no necesariamente se trata de música. De todos modos, la familia es lo más importante para mí”, relató.

La vida de Aaron Carter, de 32 años, ha estado siempre envuelta en polémica. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Aaron Carter oficializó su relación con Melanie Martin en el mes de enero, con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. “Ella me ama, ella me despierta de mis siestas y no estoy enojado”, escribió en aquella ocasión.

Aaron Carter es hermano del miembro del grupo Backsteet Boys, Nick Carter.

Con todo, este nuevo suceso en la controvertida carrera del cantante ha sorprendido a sus seguidores. Sobre todo luego de que, a finales de marzo, se vieran envueltos en conflictos que los llevaron a anunciar una separación. Ahora, sin embargo, se han reconciliado y serán padres por primera vez.