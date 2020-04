Tilsa Lozano: “No vayamos a comprar a los supermercados, compremos a pequeños empresarios”

La excolita de Playboy Tilsa Lozano manifestó que forma parte de una campaña que tiene como finalidad ayudar a impulsar el trabajo que realizan todos los empresarios peruanos.

“Una forma de impulsar la economía es consumiendo a pequeños empresarios; por ejemplo, yo consumo productos de Oxapampa que traen acá como el queso, yogurt y cosas naturales. Consumo productos de Pachacamac, de una granja, donde te traen todo tipo de verduras, de frutas. Entonces, no vayamos a comprar a los grandes supermercados, compremos a esos pequeños empresarios, que hacen delivery y te lo llevan a tu casa”, sostuvo.

De la misma manera, resaltó que no recibe ningún tipo de pago por promover los productos de estas empresas. “Para las personas cizañosas, mala vibra o que van a decir que me están pagando, (les diré) que ¡No! Esto lo estoy haciendo porque me da la gana, lo voy a decir de una manera tosca para que quede claro, ¡Porque me da la p...gana de hacerlo! ¿Ok? No estoy recibiendo ni un sol de nadie”, precisó.

Tilsa Lozano. Foto Instagram

Asimismo, la expresentadora de televisión hizo un llamado de reflexión a todos sus fanáticos, ya que asegura que una vez culminado el aislamiento social el mundo va a cambiar. "Creo que es un momento para concientizarnos de todo lo que está pasando en el planeta de una forma real”, aseveró.

“Somos una sociedad súper consumista, usamos las cosas y las botamos, creemos que tenemos necesidades que hoy nos damos cuenta. Hoy el ser humano está consumiendo lo que realmente necesita para vivir", dijo.

Por otro lado, Tilsa Lozano señaló todos los cambios que el planeta ha tenido durante la cuarentena. “Se darán cuenta lo que está pasando con el planeta y nuestra naturaleza. Seguramente para muchos soy una pelotuda, tal vez lo sea, pero creo que a las pruebas me remito, a las imágenes hermosas que hemos visto: el río Rímac que está limpio; de la Costa Verde, nuestra costa verde, que antes era marrón y ahora es verde”, sentenció.