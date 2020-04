Ed O’Brien, guitarrista de Radiohead, revela que aún se recupera de síntomas de COVID-19

A finales de marzo, la noticia de un posible miembro de Radiohead infectado con COVID-19 generó angustia entre los amantes de la emblemática banda. Sin embargo, todo parece haber quedado en un susto.

Se trata de Ed O’Brien, guitarrista y fundador del grupo, quien reportó haber experimentado síntomas del coronavirus mientras intentaba seguir con su rutina diaria. Tras ello, este martes el músico despejó dudas sobre su estado de salud en declaraciones para la revista Rolling Stone.

Ed O'Brien es un guitarrista británico de 52 años. Fundó y forma parte de la célebre banda Radiohead.

“Definitivamente, lo he superado. Parece que ha estado ahí mucho tiempo, pero estoy bien. Me sentí presionado a volver a correr, hacer ejercicio, cosas como esas, pero me di cuenta de que todo eso no es necesariamente bueno para mí. Pero si te soy honesto, los síntomas empezaron hace cinco semanas y luego mejoré, aunque quizá me exigí demasiado", relató.

De otro lado, el guitarrista confesó continuar con el proceso de recuperación por estos días, debido a que aún padece alguna que otra secuelas de vez en cuando, como la fatiga.

Ed O'Brien estrenó recientemente su álbum Earth, primer trabajo en solitario del británico.

“Sin duda, aún puedo sentir el cansancio de todo eso. Está tomando un tiempo bastante largo la recuperación. Es decir, nunca tuve los síntomas de los que todo el mundo habla, pero cuando perdí mis sentidos del gusto y del olfato, supe que era eso. Pese a todo, voy a estar bien”, acotó.

Como se recuerda, Ed O’Brien estrenó recientemente Earth, su primer disco en solitario luego de una exitosa carrera al lado de Radiohead. “Mientras hacía el álbum, pensaba: ‘tengo que amar esto, este tiene que ser un álbum que ame’. Y si a los demás no les gusta, está bien. Di lo mejor de mí y todo se trata de gustos”, reveló a Rolling Stone.