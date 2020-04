Brian May, Adam Lambert y Roger Taylor, actuales miembros de la icónica banda de rock Queen, emocionaron a sus fans con una sorprendente versión del aclamado tema “We are the champions”.

En un video que compartió el guitarrista del grupo en su cuenta de Instagram, se puede ver a los tres interpretando la canción desde su casa, con sus instrumentos musicales y con una emoción que intentan transmitir a sus admiradores.

Queen tuvo su momento de mayor apogeo en los años 70, con Freddie Mercury como líder del grupo.

“Ustedes son los verdaderos campeones. Esta versión es para aquellos que quieren que todo mejore y que las cosas estén bien”, escribió Brian May en su publicación. Rápidamente, las palabras del músico fueron tomadas como un mensaje de aliento a quienes sufren las consecuencias del coronavirus.

En solo unas horas, la nueva versión de “We are the champions” ha conseguido cerca de 300.000 reproducciones en Instagram, además de cientos de comentarios. “Lo mejor que le ha pasado a mi vida es Queen”, respondió un usuario.

Como se recuerda, aquel sencillo es uno de los más populares en el nutrido catálogo de Queen. Muchos lo recuerdan, sobre todo, con la voz de Freddie Mercury a la cabeza. Sin embargo, hoy es el norteamericano Adam Lambert quien se desempeña como vocalista.

Actualmente, Queen está conformada por el vocalista Adam Lambert, el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May.

El llamativo gesto de Queen llega días después de que Brian May sorprendiera en sus redes sociales con clases de guitarra online para sus seguidores. Recientemente, se le vio ofreciendo un tutorial para aprender a tocar el clásico “Bohemian rapsody” en la guitarra.