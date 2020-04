Patricio Parodi se pronunció en Instagram tras la ola de críticas que recibió por publicar un video de TikTok, donde le hace una supuesta broma a su pareja Flavia Laos.

El chico reality negó ser agresivo con su novia y aseguró que la grabación fue planeada con el consentimiento de la joven actriz.

“Quiero defenderme y creo que mejor están las imágenes para que hablen por mí. En las siguientes historias (de Instagram) les voy a mostrar algunos videos que he grabado con mi cámara de seguridad. Quiero que vean con sus propios ojos cómo Flavia y todos los que estaban en la cocina sabían que era una broma de TikTok. Fue un video que quisimos grabar para entretenerlos y sacarles una sonrisa”, expresó el integrante de Esto es guerra.

Patricio Parodi y Flavia Laos. Foto: Instagram

Según Patricio Parodi, la supuesta broma, que fue calificada como agresión contra la mujer, es un reto viral que hacen otras personas en la mencionada red social.

Además, mostró pruebas de cómo fue grabado el video desde las cámaras de seguridad de su casa. Allí se puede observar al chico reality y a su novia preparándose para iniciar el clip.

“Jamás voy a faltarle el respeto ni a Flavia ni a ninguna mujer porque tengo una madre y hermanas, tengo una crianza, y que a mi me cataloguen como una persona agresiva, cuando no lo soy me afecta. No me parece que hagan ese tipo de comentarios que ya estoy explicando con estas imágenes", finalizó Patricio Parodi.