En medio de la contingencia a causa del coronavirus, la actriz y cantante mexicana Ninel Conde se convierte nuevamente en protagonista de un escándalo. Aunque, esta vez, la artista ha salido a denunciar a Giovanni Medina, su expareja sentimental, y busca justicia.

La mujer de 43 años de edad se presentó ante las autoridades, en compañía de su abogado, para levantar la denuncia en contra de Giovanni y exigir que le deje ver a su hijo

En plena cuarentena por el coronavirus, Ninel Conde contó en un enlace para el programa Sale el Sol que Medina indica que no quiere que su hijo Manuel salga de casa por temor a contraer la COVID-19.

“Me hice examen de sangre y de influenza, salieron mis glóbulos blancos y leucocitos bien. Mi doctor me hizo la interpretación de que estaba completamente sana y ni así me dejaron ver al niño”, enfatizó la también cantante.

La intérprete de ‘Evelina’ en El señor de los cielos dijo sentirse desesperada por no poder estar con su hijo durante la cuarentena. Asimismo, contó que su exnovio no se ha sometido a exámenes médicos para ver si no ha contraído la COVID-19.

“Más de un mes es una burla y quien saber cuando vamos a seguir con esto. Creo que las autoridades van a hacer su trabajo y esos alardeos de que tiene sus influencias en el gobierno federal, creo que con este gobierno eso no va a suceder”, se quejó la cantante.

Ninel Conde cumple con el aislamiento social en medio de la pandemia del coronavirus. (Foto: Difusión)

¿Ninel Conde abandonó a su hijo?

Según la versión que maneja Giovanni Medina, Ninel habría abandonado a su menor hijo hace varios meses.

“En febrero en un viaje que tuve por trabajo él argumenta que dejé al niño, lo cual es una mentira. Aparte de mentira es absurdo. Se escuda en mentira tras mentira”, respondió la actriz.

La cantante mexicana cumplió 43 años hace unos meses. (Foto: Instagram)

¿Qué cargos hay en contra de la expareja de Ninel Conde?

El abogado de la cantante de 43 años de edad, Alonso Becerra, intercedió para explicar los cargos que existen en contra de Medina.

“Ella intentó por varios medios encontrarse con su hijo y no se lo permitieron, hubo actos muy agresivos que violan los derechos de Ninel y el niño. Hay delitos de violencia de género, de violencia familiar, de extorsión”, dijo el defensor legal de la actriz.

“He sido víctima como mujer, en otro momento les contaré para que mi historia sirva de ejemplo para muchas mujeres”, comentó Ninel Conde, quien admitió que buscó reconstruir su familia por su hijo, pero fue víctima de violencia.