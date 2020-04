Jessica Newton reveló algunos detalles del certamen de belleza Miss Perú 2020. La organizadora del concurso respondió por la posible presencia de Milett Figueroa, quien mencionó que su sueño era ser parte del Miss Universo.

Sin embargo, la ex chica reality no cumple con un requisito básico para ser concursante del certamen, según contó la ex reina de belleza.

A través de Instagram, Jessica Newton dio a conocer que Milet Figueroa desea ser representante del Perú en el Miss Universo, sin competir antes con las demás participantes.

“Ella quiere ir directo a Miss Universo. Yo quiero una reina que compita y le regale un año de trabajo social al Perú”, aseguró en la red social tras la pregunta de un usuario.

Milett Figueroa, modelo peruana.

Luego, envió una frase que para muchos cibernautas indicaba que era para la modelo. “Las mentiras tienen patas cortas, nadie debe mentir para gustar”, expresó Jessica Newton.

Por otro lado, también habló de la posible presencia de la expolicía Jossmery Toledo, quién pidió su pase a retiro para incursionar en el modelaje y en las redes sociales como influencer.

La organizadora del Miss Perú se mostró en desacuerdo con el comportamiento de la exsuboficial. “Me gustan las reinas que siguen las normas, respetan a sus organizaciones y que conocen bien el significado de la palabra disciplina”, respondió Jessica Newton en referencia a Jossmery.