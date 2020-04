La presentadora Magaly Medina utilizó su programa de espectáculos para dedicarle unas palabras al artista peruanos Pedro Suárez Vértiz, en las que recalca su trayectoria en la música.

“De verdad, Pedrito Suárez Vértiz ha sido sumamente generoso con nosotros, yo se lo agradezco, yo lo quiero mucho y lo respeto mucho”, dijo en su programa Magaly TV, La firme.

De la misma manera, la famosa ‘Urraca’ calificó al intérprete de “Los globos del cielo” como uno de los máximos exponentes de la música peruana. “Es un icono del rock peruano y elogia el trabajo que hacemos aquí. Ese es nuestro trabajo, para eso estamos. Muchísimas gracias a la gente como tú, te mando un gran beso”, expresó la famosa ‘Urraca’.

Como se recuerda, Pedro Suárez Vértiz realizó una publicación mediante su cuenta de Instagram, donde detalla las funciones que Magaly Medina realiza durante los días de cuarentena.

“Ampay Perú. Cuando se declaró la cuarentena en Perú, era obvio que los programas de farándula iban a quebrar. Sin embargo Magaly Medina, [debido a] su larga trayectoria, logró crear un grupo de espionaje callejero que hoy convirtió su programa, en el lider denunciador de los infractores del toque de queda", se lee su red social.

Pedro Suárez Vértiz. Foto: Instagram

Por otro lado, el artista resaltó la ardua labor que la conductora televisiva cumple junto a su equipo de producción.

“Lo que verán a continuación no lo he visto ni en Día D, Panorama, Cuarto Poder, Punto Final, Juliana, Sigrid o Federico Salazar. Lo vi en Magaly y me quedé helado”, escribió.