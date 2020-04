Magaly Medina lanzó duros comentarios contra Paolo Guerrero por haber dicho que no tendría una relación con Alondra García Miró si la ‘ojiverde’ tuviera que realizar escenas de besos en la ficción.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de besos, ahorita yo no tendría que estar con ella ... Yo no podría soportarlo”, fueron las polémicas declaraciones del ‘Depredador’.

Roddrigo González cuestiona relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró tras comentario machista. Foto: Instagram

El lunes 20 de abril en Magaly TV, la firme, la popular ‘Urraca’ se mostró totalmente en contra de la forma en la que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hablaron de sus respectivas parejas sentimentales en el en vivo que realizaron por Instagram.

“Pareciera que las mujeres que están a su lado tienen que pasar una serie de pruebas, procesos, a ver si las oficializan y las llevan al altar”, señaló la conductora.

En este sentido, Magaly Medina calificó de “machista” a Paolo Guerrero por no permitir que Alondra García Miró haga todo lo que se requiere para convertirse en una actriz profesional.

PUEDES VER Alondra García Miró revela que Paolo Guerrero está orgulloso de su papel en Te volveré a encontrar

“Paolo acepta que es un macho, que no es un tipo moderno, de esos que una mujer empoderada de hoy no podría tolerar", indicó la figura de ATV.

“Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto. En la novela que ella estelariza no van a haber escenas de besos, en una novela siempre la heroína y el galán se besan siempre”, aseveró la conductora de TV en su programa Magaly TV, la firme.